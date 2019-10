"S.O.S. Pianeta Terra - Nessun dorma" Lugli presenta il suo libro

"S.O.S. Pianeta Terra - Nessun dorma" presentazione del libro con l'autore Maurizio LUGLI che dialogherà con Marco Affronte sabato 9 novembre ore 17 - Spazio'z di Radio Talpa (via Del Prete, 7

Ingresso libero fino ad esaurimento posti - Diretta radio su www.radiotalpa.it

"S.O.S. Pianeta Terra - Nessun dorma" è il titolo del libro di Maurizio Lugli (Edizioni la Piazza). Un saggio ricco di informazioni scientifiche, con una visione a 360° che spazia su temi di geopolitica, economia, emergenze migratorie, politiche agricole... Partendo dalla nascita del nostro Pianeta, vengono focalizzate tutte le criticità che stanno logorando l'ecosistema e in sostanza, la stessa sopravvivenza dell'umanità. l'Antropocene fotografa che l'opera dell'uomo, sempre più sofisticata e pervasiva, ci ha portato ad un vero e proprio cont down che pone la difesa dell'ambiente al centro di ogni questione. C'è un filo che da tempo lega la lotta contro le disuguaglianze con la difesa dell'ambiente. Il Libro contiene diverse riflessioni e denunce, ma può essere anche utilizzato come un manuale di buone azioni per migliorare la nostra coscienza ecologica.

Il ricavato del libro verrà destinato a finanziare borse di studio che premiano il percorso scolastico dei bambini delle scuole elementari di Cattolica. - Il Dottor Maurizio Lugli è il presidente dell'Associazione Cattolica per la Tanzania onlus di Cattolica. - Marco Affronte è Naturalista e Divulgatore scientifico - ex Europarlamentare.