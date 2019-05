Sagra Musicale Malatestiana presenta il programma della 70esima edizione

Sabato 1° giugno, alle ore 18 al Teatro Galli, la Sagra Musicale Malatestianala in occasione del suo anniversario presenta il programma della 70esima edizione. La presentazione, durante la quale saranno rese note le modalità di prevendita dei concerti, sarà seguita da un concerto di Nicola Pantani al pianoforte e Francesco Stefanelli al violoncello.

70 anni è un traguardo importante per una delle più antiche e prestigiose rassegne musicali italiane che sarà inaugurata sabato 3 agosto dal Maestro Riccardo Muti, per la prima volta sul podio del Teatro Amintore Galli per dirigere l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in una selezione di brani tratti da Le nozze di Figaro.