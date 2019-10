Tutto Bach al Teatro Galli con le Suite Inglesi e il pianoforte di Angela Hewitt

Acclamata in tutto il mondo per le sue interpretazioni pianistiche, Angela Hewitt torna alla Sagra Musicale Malatestiana martedì 22 ottobre - ore 21 - per un concerto interamente dedicato a Johann Sebastian Bach. Al Teatro Galli la grande solista affronterà tre Suite inglesi, capolavori tastieristici che saranno affiancati dalla più rara Suite in fa minore BWV 823 e dal Preludio e Fuga in la minore BWV 894. Alla musica di Bach Angela Hewitt ha consacrato una serie di registrazioni e concerti che hanno ottenuto un universale riconoscimento, segnalandola come una delle interpreti di riferimento del compositore ai giorni nostri. Non fa eccezione la nuova tappa a Rimini, con un programma tutto bachiano dove spiccano la Suite in la maggiore BWV 806, la Suite in la maggiore BWV 807 e la Suite in sol minore BWV 808. Biglietti da 10 a 25 euro. Prevendita alla biglietteria del Teatro Galli (piazza Cavour 22) dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 14.00 il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Tel. 0541 793811, biglietteriateatro@comune.rimini.it. I biglietti sono in vendita anche on line sul sito del Teatro Galli (www.teatrogalli.it) e sul canale Vivaticket.