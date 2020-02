Lia Celi ospite alla prima edizione di Salottini Ravanel Chic

Dopo il successo degli Incontri di tutt’altro genere, ecco a voi la prima edizione dei Salottini Ravanel Chic, un nuovo scoppiettante talk show femminista! Interviste, musica, satira, intercultura, gggender... Divertimento assicurato!

Lunedì 17 febbraio alle ore 19.47 presso il Dopolavoro Ferroviario, Ludoteca osteria L’Inkontro, si parte con Salottino per ragazze e le loro cose in compagnia di Lia Celi. Anche quest'anno torniamo a parlare di mestruazioni e questa volta saranno l’ironia e la sagacia di Lia a portarci in questo fantastico mondo! Affermata scrittrice, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, Lia Celi ha collaborato ai testi del Pippo Chennedy Show e pubblicato numerosi libri tra i quali, nel 2010, per Rizzoli, Piccole donne rompono. Diario di una mamma imperfetta.

Il corridoio musicale sarà a cura di Camilla Perinelli.

Pinkabbestia prosegue martedì 17 marzo con Si stava peggio quando si stava peggio, ospite Eva Croce, donna transessuale non binaria, performer di musica elettronica e attivista transfemminista dell’associazione Gruppo Trans di Bologna. A pochi giorni dalla giornata mondiale della visibilità transgender del 31 marzo, Eva ci parlerà di omo-bi-transfobia e femminismo intersezionale.

Corridoio musicale a cura di Coro Montecavallo.

L’ultimo incontro, Per finire in bellezza, si terrà venerdì 17 aprile e avrà per ospite Angela Haisha Adamou, afro hair enthusiast e fondatrice del blog NaturAngi. Con lei parleremo di prodotti naturali per capelli e dell’essere donne afro in Italia. Il corridoio musicale questa volta sarà a cura di Le vecchiette assassine.