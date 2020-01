Cinema: rassegna Felliniana al Teatro Verdi per celebrare il centenario del Maestro

Il comune di Saludecio - Assessorato alla Cultura e l'associazione "il palloncino bianco" organizza una piccola rassegna cinematografica "Felliniana", in programma presso il Teatro Verdi di Saludecio sabato 11, 18 e 25 Gennaio. La rassegna vuole essere un omaggio al Maestro Fellini, nel centenario dalla nascita, e propone tre titoli attualmente distribuiti nelle sale dalla Cineteca di Bologna - il cinema ritrovato - classici al cinema in prima visione. Si inizia sabato 11 con "Amarcord", per proseguire poi il 18 con "Lo sceicco bianco" e il 25 con "Otto e mezzo", le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00, saranno precedute da una piccola introduzione, ed il prezzo del biglietto è di 3.50 euro.