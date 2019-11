Una merenda da... "paura" con giochi, letture e biscotti a sorpresa

L’Associazione culturale saludecese L'Armonda, con la collaborazione del Comune di Saludecio - Assessorato alla Cultura, presenta "Una merenda da paura!", letture e proiezioni per bambini, sabato 9 novembre. Alla Biblioteca comunale alle 15 è in programma “La leggenda di Sleepy Hollow”, adattamento del racconto dello scrittore statunitense Washington lrving. A seguire, alle 16.15 al Teatro Comunale in piazza Amato Ronconi, è prevista la proiezione del film d’animazione di Lee Unkrich e Adrian Molina del 2017, “Coco”, a cura di Franca Bordoni e Cristina Andruccioli.

Per le letture per bambini a partire da 6 anni, è necessaria la prenotazione alla biblioteca Modesti al numero di telefono 0541 869730. L’ingresso è gratuito, ai presenti sarà offerto un assaggio di dolcetti e biscotti a sorpresa.