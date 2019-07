In alto i calici con "Note di vino": degustazione, cena e musica

A San Clemente l’edizione numero 19 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere, presenta domenica 14 luglio i vini ed i sapori della Lombardia. L’appuntamento - inizio ore 20.45 - è in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico,

Si alzeranno i calici in omaggio alle Cantine “Conti Thun” e “Torrevilla”. In tavola le bottiglie di Spumante Rosè Brut 2018 “Conti Thun”; Riesling 2018 “Conti Thun”; Chiaretto Valtenesi 2018 “Conti Thun”; Moscato Spumante Metodo Charmat DOC “Torrevilla 1906”.

Il menu della serata prevede:

- Insalata di nervetti con peperoni e fagioli borlotti

- Pizzoccheri con verze, patate e fontina

- Cotoletta alla Milanese con zucca mantovana

- Mousse al torrone Cremonese

Intrattenimento musicale: LA VITA L’È BELA CON MONIA ANGELI - Un viaggio musicale partendo dalla Via Gluck su una Torpedo blu, con il cielo Azzurro, per darsi un bacio a mezzanotte nel quartiere di San Siro in una domenica bestiale.

Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro.

Per prenotazioni: chiamare dalle 17.30 alle 21.30 al numero 366.1021467