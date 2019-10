Una serata tra "Parole e note", al Villa arriva Francesco Apolloni

Autori e musicisti si ritrovano al “Teatro Villa” per la rassegna “Parole Note… al Villa” che arricchisce la stagione degli eventi promossa dal Comune di San Clemente (la direzione artistica è a cura di Nunzia Pasturi e Filippo Dionigi). Ancora otto gli appuntamenti a scandire il calendario tra fine ottobre e dicembre.

Venerdì 25 ottobre sul palco arriverà Francesco Apolloni - attore, regista, produttore - nelle vesti di romanziere per la presentazione del suo “Perso a Los Angeles” (Edizioni Albatros).

Venerdì 8 novembre il cantautore italiano Emanuele Belloni sarà in concerto con lo spettacolo dal titolo “Tutto Sbagliato” (Featuring Filippo Donigi al Sax e Clarinetto).

Cambio di passo per Antonella Cilento, giovedì 14, scrittrice napoletana già finalista al Premio Strega nel 2014 e al Teatro Villa con “Non leggerai” (Edizioni Giunti).

Nuova parentesi musicale venerdì 22 in compagnia di Andrea Grossi in scena per “Corrispondenze” (Featuring Francesco Cimatti alla Chitarra e Filippo Donigi ai Fiati). Il mese di novembre verrà chiuso, venerdì 29, dalla giornalista Francesca Magni, nata a Pavia, curatrice del blog www.lettofranoi.it: per i tipi della Giunti ha dato alle stampe “Il bambino che disegnava parole”.

Il mese di dicembre inaugura, venerdì 6, attraverso le canzoni proposte dall’attore e cantante verucchiese Marco Pier Giulio Magnani. Nel cd “Oltre la finestra” ha raccolto alcune delle sue più recenti produzioni (Featuring Caterina Benedetti alla Chitarra, Filippo Donigi al Clarinetto).

Spazio alla beneficienza venerdì 13 in compagnia di Mirò Saxophone Quarter “Etnosax”. Il ricavato della serata - ad offerta libera - andrà all’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione della provincia di Rimini.

Conclusione della rassegna affidata a Catena Fiorello, venerdì 20. Scrittrice, autrice televisiva e conduttrice tv, Catena - al Villa con “Tutte le volte che ho pianto” (Edizioni Giunti) - è sorella dello showman Rosario Fiorello e dell’attore Giuseppe Fiorello.

Gli incontri - esclusa la serata ad offerta libera per AISM - sono ad ingresso gratuito.

Inizio ore 21.