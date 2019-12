Il trenino di Babbo Natale sfreccia a San Giovanni tra emozioni e brindisi in piazza

Dalle celebrazioni religiose per la Santa patrona della vista, al Concerto del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano, a quello di InConTraMusica, allo splendido mercatino delle Associazioni marignanesi che hanno colorato il paese già vestito a festa per la Fiera. San Giovanni sta festeggiando con tanti appuntamenti l'arrivo del Natale e l'augurio è un messaggio di felicità e speranza: quello contenuto nell'albero dei bambini che si trova in Piazza Silvagni ed è stato ideato da Regnodifuori; si tratta di un albero in legno, semplice ed essenziale, ma di inestimabile valore: è stato infatti riempito dai bimbi marignanesi di barattoli di felicità, augurio di benessere a tutta la comunità. Invitiamo ancora chi volesse partecipare a questa iniziativa a donare il suo barattolo, simbolo per noi del Natale: la speranza di felicità, la gioia dei bambini e la condivisione di messaggi felici per tutti.

Appuntamento ora al 24 dicembre quando, per le vie sfreccerà il Trenino di Babbo Natale a cura di Nuova Polisportiva A. Consolini e Scuolinfesta. Il ritrovo per tutti, per un brindisi e gli auguri di Natale, è dalle ore 17 in Piazza Silvagni.