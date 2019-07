A San Giovanni i tributi alla musica italiana

Un weekend di musica e tradizioni a San Giovanni in Marignano. Parte venerdì 12 luglio il 9° Festival della Musica d'Autore Italiana, un evento con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, la collaborazione della Pro Loco ed il contributo di Romagna Acque - Società delle Fonti.

L'evento si svolge al Parco di Isola di Brescia ad ingresso libero ed è un'occasione speciale per assistere a concerti di musica d'autore in una meravigliosa cornice naturale. Il Festival è reso possibile grazie ad un'Associazione che si adopera per promuovere la musica autoriale.

Il programma:

Venerdì 12 Orchestra romagnola, balli di gruppo, latino e disco dance con Sara

Sabato 13 Gran Concerto de I Dik Dik

Domenica 14 Tribute band di Adriano Celentano con band

Apertura stands gastronomici dalle 18.30 - inizio concerti dalle 21.30