A San Giuliano si celebra la Festa della Marineria Storica di Rimini e della Romagna

Sabato 7 settembre a Marina di Rimini, San Giuliano Mare, si svolge la Festa della Marineria Storica di Rimini e della Romagna

Vele al terzo, le barche storiche della marineria romagnola, che per secoli hanno solcato l’Adriatico segnando la storia della marineria, arrivano nel porto turistico di Rimini per la tradizionale festa di fine estate. Le “Vele al Terzo”, a forma di trapezio, sono decorate con simboli e figure per riconoscere la famiglia a cui ciascuna barca apparteneva. Già dalle 18 si potrà partecipare a visite guidate alle tradizionali barche ormeggiate in darsena e conoscere da vicino gli equipaggi sempre pronti a dare spiegazioni. Alla manifestazione culturale si affianca la degustazione enogastronomica con il pesce azzurro, la tradizionale "Rustida”, accompagnata da piadina preparata sul momento dalle volontarie dell'Associazione Vele al Terzo Rimini, con insalata a km zero e da vini DOC dell'entroterra riminese. La serata sarà allietata dalla musica romagnola e non solo.

Orario: dalle ore 18,00 alle ore 23,30. Sarà possibile accedere al punto ristoro dalle ore 19,00 alle ore 22,00 Ingresso libero, cena a pagamento (all you can eat:15 € a persona).