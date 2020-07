A San Leo serate dedicate ai big del rock e del blues e gran finale della masterclass di tromba

Proseguono a San Leo gli appuntamenti del cartellone estivo “Andrà tutto in…Musica”. Si parte venerdì 17 luglio alle 21 con il concerto della Paolo Pedretti Blues Band. In piazza Dante, proprio sotto la magnifica Fortezza di San Leo, gli artisti Marco Monterosso (Chitarra e Voce), Corrado Peluso (Pecussioni e Voce) e Paolo Pedretti (Lead Guitar) ripercorreranno le canzoni di grandi artisti come: Stones, Pink Floyd, Joe Cocker, Chuck Berry, Elvis, BB king, Clapton, e tanti altri in chiave Rock'n Blues.

Da Venerdì 17 luglio nel Palazzo Mediceo altro importante appuntamento con le Masterclass residenziali. Questo fine settimana si svolgerà la MasterClass di Tromba tenuta da Andrea Lucchi, che si chiuderà domenica 19 luglio alle 19 con un concerto finale. Sarà invece il Coro di Colonia diretto dal M° Richard Mailänder ad esibirsi con un concerto di musiche sabato 18 luglio alle 19 sempre in Piazza Dante.

A chiudere la serata di Sabato sarà poi il Concerto della tribute band PINK FLOYD QUARTET gruppo nato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd del periodo 1967-1972.

I brani selezionati saranno riproposti fedelmente utilizzando strumentazione vintage (parte della collezione Fender Vintage www.flaviocamorani.it) come tastiere, chitarre e bassi, batteria, effetti analogici, amplificatori, gong che accompagneranno il pubblico alle atmosfere dei primi concerti dei Pink Floyd.

Repertorio che attinge dagli albun Ummagumma, More, Meddle, The Piper at the gates of dawn, Atom Heart Mother, Live at Pompeii riproposti solo ed esclusivamente dai 4 musicisti così come venivano eseguiti dai Pink Floyd nei loro primi live senza aggiunte o variazioni esterne. In scena quattro musicisti: Alberto Volpi, basso e voce, Filippo Salomoni, chitarra e voce, Flavio Camorani, batteria, Paolo Bonori, hammond e tastiere.

Per Info: Ufficio Turistico I.A.T. Tel 0541/926967 info@sanleo2000.it

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria