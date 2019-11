A San Leo la "Giornata del ringrazimento" con piatti tipici, raduno di mezzi agricoli, carri e cavalli

Domenica 17 novembre a San Leo è in programma la tradizionale giornata del Ringraziamento, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, in collaborazione con il Comune, la Società San Leo 2000 e l'Associazione Pro Loco.

Programma

Ore 9: Raduno delle macchine agricole, dei cavalli e dei carri. Partenza dal parcheggio in località Quattroventi e Benedizione dei mezzi agricoli da parte del Vescovo S.E. Mons Andrea Turazzi.

Ore 10.30 Santa Messa in Cattedrale e alle 12 incontro conviviale nella palestra comunale.

(Per una migliore organizzazione è gradita la prenotazione per il pranzo: 338 8371987 - 338 1929852)

Ore 14.30 Animazione nel Centro storico con giochi di una volta per adulti e bambini, musica e canti popolari con il gruppo folkloristico "Pasquarul dla Piopa" di Cesena. Si potranno gustare caldarroste, vin brulè e ciccioli

Ore 18 "E se le donne..." Teatro del Palazzo Mediceo: Una commedia con parole e musica per rispondere con amore e con la vita alla violenza contro le donne. Scritta e diretta da Laura Falqui e Alba Piolanti. Momenti musicali a cura di Rosanna Lidoni.

Dalle 8 alle 17 in Piazza Dante Mercato degli Agricoltori di "Campagna Amica" organizzato da Coldiretti

Informazioni IAT: 0541 926967

Comune 0541 916211

Parrocchia 0541 923034