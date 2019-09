Dante e la selva oscura un nuovo appuntamento con Viaggiando con Dante

Il nuovo appuntamento di "Viaggiando con Dante" -la rassegna dantesca che la città di San Leo dedica al Sommo poeta- vedrà sabato 28 Settembre, alle 21.00 presso il Teatro del Palazzo Mediceo, un incontro pubblico condotto dal Prof. Gianni Vacchelli docente, studioso, narratore e artista che guiderà il pubblico sul "perché leggere Dante oggi." La serata sarà infatti, una preziosa occasione per riflettere sulla straordinaria attualità “inattuale” della poesia dantesca oggi, sulla necessità profonda che abbiamo di ri-leggere e re-incontrare Dante, sia come Persone, sia come Popolo che come epoca. Ma Viaggiare con Dante significa anche conoscerne i luoghi. E' da questo presupposto che prende avvio un corso di formazione e aggiornamento: "Sulle orme di Dante" in collaborazione con Coop. Atlantide. La terra di Romagna ha influenzato fortemente il Sommo Poeta nell’elaborazione della sua più grande opera, la Divina Commedia; il corso guida i docenti attraverso i Canti partendo proprio dalla conoscenza dei luoghi, delle vicende storiche e politiche del nostro territorio, per comprenderne l’influenza nell’opera dantesca, imparando al tempo stesso a utilizzare i luoghi quali strumenti per l’apprendimento esperienziale e trovando utili spunti per la definizione di attività didattiche con i propri studenti sul tema. Nel pomeriggio di sabato 28 Settembre, i docenti saranno accompagnati in visita alla Fortezza posta su di un enorme e invalicabile masso roccioso, per la sua posizione strategica, fin dall’antichità fu un posto inespugnabile. Il Forte domina dall’alto il centro storico di San Leo, che ospitò San Francesco e il Sommo Poeta, Dante Alighieri che scrisse nel IV Canto del Purgatorio “Vassi in San Leo….ma qui convien ch’om voli” definendo la località raggiungibile solo in volo. A seguire approfondimento sull’approccio e il linguaggio teatrale nell’insegnamento della storia e della letteratura, con simulazione di una attività di drammatizzazione legata alla Divina Commedia. Il prossimo e ultimo appuntamento in calendario per la rassegna sarà il “Concerto per Dante” che si terrà nella Fortezza Domenica 6 Ottobre alle ore 18.00 in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna. Tutti gli appuntamenti di "Viaggiando con Dante" sono ad ingresso gratuito e si chiuderanno Domenica 6 Ottobre in Fortezza con il "Concerto per Dante" a cura del Coro della Cappella Musicale San Francesco e in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.