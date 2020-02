Domenica 16 febbraio, alle 15, in piazza Berlinguer a Pietracuta (San Leo) appunamento con la festa di Carnevale: animazioni per bambini, dolci e musica di Andrea Franzoni. La truccabimbi Barbara farà divertire i più piccoli e non mancheranno i premi per le maschere più belle.

Info Ufficio IAT San Leo: 0541/926967