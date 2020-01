A San Marino musica e solidarietà: il meglio della disco music con 90 artisti

Violins at the Discoteque 1-90-100! Uno spettacolo esclusivo, 90 artisti e 100 minuti di musica. Domenica 5 gennaio musica live e solidarietà saranno protagoniste al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino. “Violins at the Discoteque”- JBees in Orchestra, il meglio della disco music 70/80 e non solo. Sul palco la band dei Jbees (11 elementi) con special guests Roberto Moghe Moretti, Mario Mosca, Emanuele Franca, l’Orchestra di Rimini Classica, con 14 archi e un percussionista, la Corale San Marino e il Coro Note in Crescendo, per un totale di 90 artisti sul palco e 100 minuti di musica e spettacolo. L’utile della serata sarà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. L'evento rientra nel programma di San Marino Teatro, a cura degli Istituti Culturali e nel programma del “Natale delle Meraviglie”, organizzato dall'Ufficio del Turismo. Si può approfittare dell'occasione per visitare, prima dello spettacolo, il Regno dei Sogni e tutte le attrazioni nel centro storico di San Marino. I biglietti si possono acquistare online e in tutti punti vendita Vivaticket fino alle ore 23:59 di giovedì 2 gennaio oppure direttamente presso il Teatro domenica 5 gennaio dalle ore 16:00. Tutte le info su www.fun4all.it e su tutti i social di fun4all, Rimini Classica e Jbees.