Teatro: Fedeli d'amore al Galli

Al Teatro Galli venerdì 14 febbraio andrà Il Teatro delle Albe propone 'Fedeli d’amore'. Polittico in sette quadri per Dante Alighieri, di Marco Martinelli, che raccoglie voci diverse ‘attorno’ alla sfida dantesca di tenere insieme “realtà” politica e metafisica, cronaca e spiritualità. Amore è evocato come stella polare dei fedeli d’Amore, forza che libera e salva l’umanità dalla violenza. Ore 21.00 Ingresso a pagamento