Al Teatro Mariani va "in scena" la salute a tavola: incontro con la nutrizionista Annamaria Acquaviva

Al Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria appuntamento il 28 giugno, alle 21, con "La salute a tavola", un incontro sulle corrette abitudini alimentari per tutta la famiglia, con la dietista e nutrizionista Annamaria Acquaviva.



Le corrette scelte alimentari, le buone abitudini in cucina, l’alimentazione corretta per adulti e bambini e come rendere gustosi i piatti sani per i nostri bimbi.

