A tavola con le ricette amate da Fellini

Sabato 1 febbraio alle ore 18.00 si terrà un nuovo appuntamento con I Caffè Letterari di Sant'Agata Feltria.

In occasione del centenario di Fellini viene organizzato un viaggio alla scoperta del maestro del cinema tra ricordi e ricette. Cosa piaceva mangiare al creatore della «dolce vita»? Soprattutto i piatti della sua terra di Romagna.

Ricette sapide, umori generosi di una terra, dove il cibo è importante, e la gente è simpatica, schietta, estrosa, infiammabile, un pò ruvida come le antiche tele che si tessevano in casa, ma subito pronta a offrire ospitalità.

"Si parte con la proiezione del film I Vitelloni e si prosegue con una cena interamente ispirata al libro di Maria Maddalena Fellini per raccontare i profumi ed i sapori "felliniani".



Gli interventi di Fioretta Faeti Barbato, Marco Davide Cangini e Domenico Bartoli saranno intervallati da momenti di musica dal vivo a tema con "Paolo Agostinelli Trio".

Appuntamento al Falcon Hotel di Sant'Agata Feltria in collaborazione con la libreria Oasistore.com

Prenotazione obbligatoria a Oasistore.com oppure tel. 0541.929906

Costo della serata 30 euro



Gallery