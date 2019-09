Buongustai a tavola con la Sagra del tartufo bianco pregiato

A Sant'Agata Feltria torna per quattro domeniche di ottobre, domenica 6, 13, 20 e 27 Ottobre, la Grande fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a Sant'Agata Feltria. Il bellissimo borgo della provincia di Rimini, si affolla di tanti appassionati di questo prelibato e pregiato prodotto tipico.

La piazza sarà affollata di tante bancherelle dove si potrà acquistare sia il Tartufo Bianco ed il Tartufo Nero mentre lungo le vie saranno presenti tutti gli altri prodotti tipici autunnali come le castagne, i funghi, il miele e non mancheranno gli artigiani che proporranno le proprie opere d'arte. Non mancheranno gli stand gastronomici dove alcuni ristoranti locali proporranno numerose specialità a base di tartufo e funghi in esclusiva per la Sagra del Tartufo Bianco a Sant'Agata Feltria.

Da non dimenticare la Strada del Vino, proprio ai piedi della rocca, dove alcune cantine Romagnole proporranno Sangiovese e Cagnina. Con l'anno 2018 la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato raggiunge la 34^ edizione e Sant'Agata che si fregia del marchio "Città del Tartufo", è la location dell'appuntamento autunnale più prestigioso del settore in Italia.

Ingresso gratuito e ampi parcheggi.

Info: Pro Loco Sant'Agata Feltria, 0541 848022

Email: info@prolocosantagatafeltria.com