Torna SantarcanGelato, la festa del gelato artigianale, e diventa Green

Dopo una lunga assenza da venerdì 23 e sabato 24 agosto torna SantarcanGelato, la festa del Gelato Artigianale.

Un ritorno graditissimo di quella che è stata una delle feste più apprezzate delle Estati Vive santarcangiolesi degli anni passati.

SantarcanGelato torna ad animare l’estate di Santarcangelo, anche grazie all’aiuto di tutte le gelaterie partecipanti, dei soci Città Viva e degli sponsor e della ditta MoCa. Si rinnova il modello vincente delle ultime edizioni: 8 postazioni gelato, per ogni postazione 2 gusti creati ‘ad hoc’ per questa manifestazione, 1 coppetta per ogni ticket, acquistabili a gruppi di 5 o 10 pressi i punti cassa agli ingressi del centro città. Questa edizione mette al centro i bambini e la sostenibilità: tutto il materiale d’uso è infatti completamente biodegradabile. Ea una svolta “green” per lanciare un messaggio ecologista anche nei confronti dei tantissimi bambini che affolleranno le piazze e le vie, un segnale ottimista verso il futuro che quei bambini rappresentano.

I bambini potranno gustarsi il gelato divertendosi con gli spettacoli da strada e non solo. Sabato 24 agosto e venerdì 23, ci sarà, infatti, uno spazio con i giochi di una volta, per farli giocare e divertire insieme, accompagnati dal Mercatino dei bambini, dove poter vendere e comprare giocattoli usati. Un Mercatino che avrà anche un risvolto solidale, infatti, attraverso l’operazione ‘Un Gioco è per Tutti’, chiunque potrà acquistare un giocattolo al mercatino in piazza e donarlo, mettendolo in un apposito contenitore presso la Pro-Loco, ai bambini meno fortunati”. Marco Adelfio di Città Viva, organizzatore della festa e proprietario di una delle gelaterie aggiunge: “per i più grandi, abbiamo previsto un intrattenimento musicale lungo le strade del centro per rendere sempre più piacevole la passeggiata… gustando tanti gusti di gelato”.

Non rimane che attendere venerdì 23 e sabato 24 agosto e prepararci a gustare tanti buoni, e nuovi, gusti di gelato artigianale.