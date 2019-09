Creativi all'opera con il laboratorio di acquerello

Laboratorio BASE di acquerello, adatto per bambini e adulti che desiderano imparare questa tecnica all'apparenza facile ma in realtà molto eclettica.

Le serate sono due, ma ogni laboratorio è una lezione base a sè stante, per far sì che più persone possano avvicinarsi a quest'arte pittorica.

Il corso è organizzato dall'Associazione S* di Savignano sul Rubicone e tenuto dall'artista dell'acquerello e pittore austriaco Eduard Muss.

Le due serate si terranno il 26 settembre e il 3 ottobre presso la biblioteca A. Baldini di Santarcangelo di Romagna.

È preferibile prenotare poiché i posti sono limitati.

Per info: gloria.tognigmail.com oppure 339 6000 655