Ragazzi a teatro con i viaggi di Sindbad il marinaio

Sabato 3 luglio (ore 21,30) al Museo etnografico di Santarcangelo di Romagna terzo appuntamento di MET IN FAVOLA, la rassegna estiva per grandi e piccoli spettatori ideata dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, con il sostegno di Regione Emilia – Romagna, il patrocinio di Gruppo Hera e la preziosa collaborazione di Musei Comunali Santarcangelo e FOCUS – fondazione culture Santarcangelo.

Ciclopi, serpenti velenosi, uccelli malvagi saranno solo alcune delle creature che prenderanno vita sul palcoscenico romagnolo ne “I viaggi di Sindbad il marinaio” della Compagnia Fratelli di Taglia. Sindbad, interpretato da Daniele Dainelli, è un ricco mercante di Baghdad, che dopo aver sperperato tutti i beni lasciatoli in eredità da suo padre, raccoglie i suoi ultimi averi e si imbarca per mare. Lo spirito avventuriero di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci vivere fantastiche avventure, scampando terribili pericoli che agli occhi del pubblico sembreranno come dei brutti sogni: un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano l’uomo come se fosse un cavallo; serpenti affamati che cercheranno di ingoiarlo; enormi rapaci che lo trasporteranno attraverso il cielo e tanti altri pericoli ancora.

Il tema cardine di questa produzione è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia di divertirsi e mettersi alla prova. Solo attraverso questi elementi si può approdare alla conoscenza di sé stessi.

Ingresso bambini (fino a 14 anni) € 6 - adulti € 8

Per informazioni e prenotazioni tel. 329 9461660

MET- museo etnografico via Montevecchi n. 41

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso:

Teatro Il Lavatoio, via Costantino Ruggeri n. 34 – Santarcangelo.