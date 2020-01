A Santarcangenlo musica e il presepe vivente chiudono le feste

Dopo un mese di eventi, l’edizione 2019 di EcoNatale Santarcangelo si avvia alla chiusura con il Concerto della Rossini Cellos Orchestra (domenica 5 gennaio) e il tradizionale presepe vivente della parrocchia di San Michele Arcangelo (lunedì 6 gennaio). Fino al 28 gennaio, invece, tutti i martedì alle 20,30 il centro sociale Franchini continuerà a proporre la “Tombola sociale”. Domenica 5 gennaio al Supercinema (ore 17) è in programma il “Concerto per il nuovo anno” della Rossini Cellos Orchestra, diretta da Claudio Casadei con la partecipazione del pianista Franco Benedetto Morri. L’iniziativa, promossa dall’associazione musicale Classic All Music, riproporrà i brani di alcuni tra i compositori più apprezzati, da Johann Sebastian Bach a Ennio Morricone. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro, in prevendita anche presso la Pro Loco di Santarcangelo. Parte del ricavato sarà devoluto al centro sociale Franchini. Lunedì 6 gennaio torna l’immancabile appuntamento delle festività natalizie: alle ore 15 ai Pratini di via Ruggeri entra in scena il presepe vivente, mentre alle 17 presso la chiesa Collegiata è in programma la santa messa. Fino al 6 gennaio, infine, sarà possibile visitare la piccola mostra sull’arte del riuso allestita presso la sede Iat/Pro Loco, visitare la natività nella grotta monumentale di via Ruggeri, acquistare libri e dvd al mercatino dei libri già letti proposto dall’associazione Amici della Biblioteca di Santarcangelo per finanziare le attività della Baldini.