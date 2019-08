Calici di stelle, a Santarcangelo degustazioni di vini, musica e spettacoli

Torna nel centro di Santarcangelo di Romagna "Calici di Stelle", in occasione della notte di San Lorenzo, un occasione ghiotta per gli amanti del buon vino. Le vie del borgo medievale di Santarcangelo sono il magnifico sfondo delle due serate, venerdì 9 e sabato 10 agosto, dedicate alla presentazione ed alla valorizzazione della produzione vinicola della Romagna.

“Calici Santarcangelo” risulta essere l’evento estivo più atteso da enoturisti e amanti del vino, il motto della nuova edizione è #condivisione di cose buone e belle emozioni! Le aziende agricole – vitivinicole della Romagna saranno liete di far degustare i loro prodotti migliori. Vini bianchi, rossi, rosé, fermi e le bollicine del nostro territorio faranno bella… ma soprattutto buona… mostra di se sui banchi delle 50 aziende che aderiscono alla manifestazione.

Quest'anno la Regione Piemonte sarà ospite dell’evento e porterà in degustazione i vini della propria produzione. Le piazze e le vie saranno animate da diverse tipologie di artisti per un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Gli esercizi pubblici ed i ristoranti della città partecipano attivamente all'evento. Inoltre i musei aperti e le visite guidate alle grotte ed al borgo medievale faranno da cornice a queste due giornate dedicate a Bacco.

Info: kit per la degustazione (calice, sacca, 5 tagliandini) al costo di € 13; 5 tagliandini al costo di € 10. Posizioni d’acquisto in Piazza Ganganelli, Via Garibaldi, Via De Bosis, Piazza Moncache, Via Costa.

Grazie alla stretta collaborazione con Polizia Stradale di Rimini ed ASL Romagna (Servizio Sert) per la loro campagna al consumo consapevole del vino e alla sorveglianza di Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile il tutto si svolgerà all'insegna del "bere poco…bere bene’