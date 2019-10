Dall'omaggio al poeta Fucci alle letture per i piccoli: tutti gli eventi della biblioteca Baldini

L’omaggio a Gianni Fucci, presentazioni di libri e tante iniziative per i più piccoli: il mese di ottobre si annuncia ricco di eventi in biblioteca Baldini e al Museo Storico Archeologico.

Sabato 5 ottobre si comincia con un doppio appuntamento in biblioteca: alle ore 16 nella stanza ‘Santarcangelo dei poeti’ è in programma la presentazione del romanzo “Ventiquattro” di Valentina Bardi, conversazione e letture in compagnia dell’autrice a cura dell’associazione socio-culturale e ricreativa ‘Teodorico’ (a seguire buffet). Alle ore 17,30 nella sala Baldini va invece in scena un omaggio al poeta Gianni Fucci, che il 3 ottobre scorso avrebbe compiuto 91 anni. Con “Gianni chansonnier”, le poesie di Gianni Fucci diventano ‘chansons’ grazie alle letture di Lucie Ferrini, Attilia Pagliarani e Mirella Beretta, accompagnate dalle musiche originali di Lara Cesari (ingresso libero). Domenica 6 ottobre al Musas si rinnova anche il consueto appuntamento con il bookcrossing, lo scambio di libri in libertà dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. In occasione dell’esposizione temporanea “A ferro e fuoco. Il fabbro”, alle ore 16,30 si svolgerà inoltre una passeggiata condotta da Giulio Accettulli alla scoperta dei ferri battuti di Santarcangelo, con partenza dal Musas e arrivo alla bottega del maestro Alfonso Giorgetti in via Verdi.

Giovedì 10 ottobre alle ore 21 di nuovo in biblioteca per la presentazione del libro di Paolo Zamagni “Giro di vitae” (Super, 2018), organizzata dall’associazione Noi della Rocca in collaborazione con la Baldini. Il viaggio in moto intorno al mondo sarà presentato dall’autore con l’introduzione di Paola Donini e letture a cura di Renato Carafa. Domenica 13 ottobre alle ore 16,30 è invece il Musas a ospitare un evento organizzato nell’ambito di “F@MU”, la Giornata nazionale delle famiglie al museo. Sarà un pomeriggio da trascorrere insieme con “La zuppa della strega” storia animata della compagnia le Pu-Pazze su una strega che vuole cambiare abitudini alimentari e iniziare una dieta salutare a base di verdure. La rappresentazione, indicata per bambini dai 3 agli 8 anni, sarà seguita da laboratorio e merenda.

Alla Baldini giovedì 17 ottobre alle ore 21 Tamara Casati presenta il suo volume di poesie “Parola chiave: Amore”, mentre sabato 19 è in programma un nuovo doppio appuntamento. Alle ore 16 nella stanza ‘Santarcangelo dei poeti’ si svolgerà la presentazione del volume “La Romagna vista dalla luna. Ricordi, storia e letteratura” (White Line, 2019), un libro a più voci a cura dell’associazione Acsè di Faenza. Alle ore 17 nella sala Baldini un incontro molto atteso: Veronica Frison presenta la nuova edizione del suo libro “Mangiare in riviera. Istruzioni per l'uso. Percorsi del gusto Rimini-Riccione, Santarcangelo di Romagna, Cesenatico-Cesena” (Panozzo, 2019). Non una guida ufficiale ma un quaderno di appunti, un invito rivolto a turisti e residenti per scoprire o riscoprire i tesori sotto casa lungo i percorsi nostrani del gusto. Il 20 ottobre tornano le aperture della Baldini la terza domenica del mese (ore 9,30-12). Oltre ai servizi per l’utenza come prestiti, lettura dei quotidiani, accesso a internet e alle sale studio, la biblioteca propone un appuntamento dedicato ai più piccoli: alle ore 10, infatti, la stanza ‘Santarcangelo per i bimbi’ ospita “La domenica dei nonni”, letture e laboratorio creativo in compagnia dei nonni adatto a tutte le età, a cura delle operatrici della cooperativa New Horizon.

Martedì 22 ottobre alle ore 20,30 si svolgerà il primo appuntamento del ciclo “Mamma e papà non vi preoccupate: diventerò famoso! Genitori e adolescenti nell'epoca di internet e del narcisismo”, organizzato dal Centro per le Famiglie Valmarecchia in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per genitori di preadolescenti e adolescenti. “Molti amici e nuovi amori. L'irresistibile bisogno di amicizia, il gruppo, l'amore e la sessualità” è il titolo dell’incontro con la psicologa e psicoterapeuta per adolescenti e adulti Laura Turuani, un’occasione per capire meglio come comportarsi con i propri figli e aiutarli a crescere. L’ultimo fine settima del mese fa da cornice a un’iniziativa organizzata dai Musei comunali insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini: sabato 26 ottobre alle ore 17 la sala Baldini della biblioteca ospiterà infatti “Progetto Patrimonio culturale immateriale. I suoi esiti, il suo sviluppo”, incontro con Mario Turci, Marco Musmeci e gli studenti che hanno seguito il progetto. Domenica 27 ottobre al Musas (ore 16,30) la compagnia Le Strologhe di Treviso propone a tutti gli amici del Pam Club la narrazione in musica intitolata “Fole”, basata su due antiche fiabe tradizionali italiane – “Ciricoccola” e “Bene come il sale” – caratterizzate dalle rocambolesche avventure delle rispettive protagoniste femminili (a seguire merenda).

Da ricordare, infine, che a partire dal 1° ottobre fino al 31 dicembre è in vigore l'orario invernale di apertura del Musas, visitabile sabato, domenica e nei giorni festivi – ad eccezione del 25 dicembre – dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 (ingresso a offerta libera).