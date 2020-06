Biblioteca Baldini, attivo il servizio di prestito su prenotazione

La Biblioteca comunale Baldini ha attivo il solo servizio di prestito e restituzione: tutte le mattine dalle 8 alle 13.30 e il giovedì orario continuato dalle 8 alle 19. Per la restituzione si lasceranno i documenti negli appositi scatoloni posizionati all'interno della Galleria. Per il prestito è necessario fissare un appuntamento. Si può prenotare il libro o dvd desiderato tramite massaggio sulla pagina facebook Biblioteca Comunale A.Baldini, chiamando il numero 0541.356299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it, poi verrà concordato l’appuntamento per il ritiro.

