Santarcangelo festeggia carnevale tra maschere, dolci e la super ospite Cristina Chiabotto

Sfilata di carri allegorici e cortei mascherati per le vie del centro di Santarcangelo di Romagna per festeggiare il Carnevale 2020 con l'ospite d'onore Cristina Chiabotto. Nel borgo clementino domenica dalle 14.30 appuntamento con la grande festa di Carnevale. Santarcangelo presenta lil 18esimo Corso Mascherato con sfilata di carri, trenini, gruppi in costume, scuole di ballo, automezzi "pazzi" in un mix di allegria e follia.

In Piazza Ganganelli dolci e crepes, cioccolata calda e vin brulé, bomboloni e fiocchetti.

Iat di Santarcangelo, telefono: 0541 624270