Masque Teatro in scena a Santarcangelo con "Luce"

Masque teatro sarà ospite della cinquantesima edizione di Santarcangelo festival con lo spettacolo Luce. La manifestazione dedicata alle arti sceniche e performative più longeva in Italia ha presentato un ricco calendario che prenderà vita mercoledì 15 luglio proprio con l’ultima produzione della compagnia forlivese (in replica giovedì 16 luglio).

“Luce. Nella duplice natura riverbera la sua essenza. Performance per Tesla Coil e CO2” vede al centro della scena la performer Eleonora Sedioli (ideazione e macchine: Lorenzo Bazzocchi). La performance vede una danzatrice e due Tesla Coil duettare, la prima posta su un alto piedistallo metallico, le seconde, l’una di fronte all’altra, ad amplificare la cornucopia di fulmini e saette che da esse promana. Le due Tesla coil, costruite dall’ingegnere e regista Lorenzo Bazzocchi, seguendo fedelmente le linee di progetto originali del grande scienziato serbo-americano Nikola Tesla, non sono altro che due potentissime ricetrasmittenti di energia libera presente nel medium circostante.

Le scariche disruptive di energia elettrostatica sono innocue per l’organismo umano avendo esse altissima frequenza e caratterizzate da quell’effetto pelle (skin effect) che le fa circolare alla superficie dei corpi conduttori.

Luce è liberazione dell’atto. Luce è una bestia favolosa. Il corpo e il suo avatar, la figura evanescente, traggono dalla forma serpentina del fulmine la loro ispirazione. Nella contorsione essi cedono a un movimento enigmatico, senza inizio, né fine. L’inusitata postura - la figura è sospesa su un totem a cui dardeggiano macchine di fulmine - è condizione di levità e nel contempo di forza. A lei non si richiede altro: funzionare, sempre.

ingresso 5€ >>> acquista on line