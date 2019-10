Fiera di San Martino, torna la "festa dei becchi" e il palio della piadina

Dal 9 all'11 novembre a Santarcangelo torna la tradizionale Fiera di San Martino, anche conosciuta come "Fiera dei Becchi". La fiera di San Martino è divenuta col passare del tempo una manifestazione unica conosciuta a livello nazionale per due caratteristiche principali: i cantastorie, che si danno appuntamento ogni anno in occasione della Sagra Nazionale a loro dedicata, e le 'corna' appese sotto l'Arco della centralissima piazza Ganganelli dovrebbero segnalare, oscillando, se la persona che vi passa sotto in quel momento è stata vittima del tradimento dell'amata/o.

Altra caratteristiche che attira i numerosi visitatori alla Fiera di San Martino è il cibo: daii prodotti tipici di molte regioni italiane alle specialità emiliano-romagnola, e i tanti punti ristoro pronti a soddisfare ogni richiesta, dalla piadina alla polenta. Non mancano poi, accanto al tradizionale mercato ambulante, esposizioni di cose vecchie, artigianato artistico, auto e macchine agricole, delle quali la città è allegramente "invasa" fin negli angoli più reconditi e lontani. Tra gli appuntamenti in programma anche il "Palio della piadina" aperto a tutti, rigorosamente non-professionisti.

Informazioni: tel. 0541/356.111