A Santarcangelo il festival InVerso con la mostra mercato dell'editoria, musica, incontri e l'omaggio a De André

A Santarcangelo di Romagna dal 13 al 15 settembre, nell'ambito della quinta edizione del Cantiere Poetico, ritorna anche InVerso la mostra mercato dell'editoria Indipendente e il programma di piccoli concerti ed incontri tra musica e parole. Venerdì 13 una giornata con i poeti, in Piazza Ganganelli sul palco all’interno della mostra mercato: ore 17,00 apertura della quinta edizione della mostra mercato dell’editoria indipendente InVerso con il Cantiere Poetico. Parteciperanno alla quinta edizione della mostra mercato gli editori: Aiep, Battaglia, Clown Bianco, Goodfellas, Interno4, Iperborea, Lur, Manni, Moretti&Vitali, Oligo, Pagina Uno, Quodlibet, Sabir, Voland. Con la partecipazione della libreria The Book room. ore 18,00 Le Parole del circolo del giudizio. Dal dialetto all’italiano, di e con Gianfranco Miro Gori, sul palco accompagnato dalla fisarmonica di Mirco Catozzi.

ore 19,00 Chi conosce Baldini non finisce mai di rileggerlo: Ermanno Cavazzoni presenta Piccola antologia in lingua italiana di Raffaello Baldini, Quodlibet edizioni. Ad intervistarlo la giornalista Rita Giannini, letture a cura di Pierpaolo Paolizzi.

ore 23,00 Quello che ho capito di Fabrizio De André. Riflessioni, musica e letture intorno all’opera di Faber con e di Federico Dragogna (I Ministri e tanto altro). Special guest Federico Mecozzi.

Sabato 14 una giornata con gli autori, le autrici e gli editori indipendenti, in Piazza Ganganelli sul palco all’interno della mostra mercato: ore 17,00 Apertura mostra mercato con Cosimo Argentina che presenta il suo ultimo libro: Saul Kiruna, requiem per un detective, Oligo edizioni.

ore 18,00 Lo scrittore bolognese Gianluca Morozzi presenta il suo ultimo libro: Bologna in fiamme, Battaglia edizioni.

ore 19,00 Je t'aime moi non plus. Aperitivo con Serge Gainsbourg: Jennifer Radulovic presenta Scandale! PaginaUno edizioni. Presentazione “musicale” della biografia e nella vita del genio francese.

ore 21,00 Italia-Finlandia 2-2: Valerio Millefoglie e Mirco Mariani in una serata di gemellaggi fra letteratura, cinema e piano bar finnico. Uno scrittore e un musicista accumunati dalla passione per la Finlandia, dai film di Aki Kaurismäki ai libri dell’autore culto finlandese Arto Paasilinna, si incontrano sul palco. Metteranno in scena un piano bar surreale in cui si si alterneranno voci campionate dei lettori italiani di Arto Paasilinna, reading, dialoghi e monologhi su ogni cosa, silenzi, canzoni a richiesta, karaoke nord europeo, piccoli suicidi tra amici, storie di smemorati, brindisi e interviste al pubblico.

ore 23,15 We Reading festival presenta: Kiave, L’animale dentro. Dalle storie del Rap Italiano ai poeti dell’antimafia.

Domenica 15 una giornata alla ricerca della parola perduta, in Piazza Ganganelli sul palco all’interno della mostra mercato: ore 10,00 inaugurazione if Immagini fuori posto, a cura di Giulia Conforto e apertura mostra mercato.

ore 11,00 Il poeta Marco Ferri presenta Uscita secondaria, Manni editori. Insieme all’autore interviene Salvatore Ritrovato.

ore 16,00 Cristiano Sormani Valli presenta La Bambina, Moretti&Vitali Editore. Dialoga con l’autore, lo scrittore Giorgio Arcari. Lettura pubblica a cura di Annalisa Teodorani.

ore 17,30 Giorgio Arcari presenta il suo ultimo libro Love Songs, Aiep editore. Eccezionalmente sul palco con l’autore il duo acustico Double Neck interpreterà dal vivo alcuni brani presentati nel libro.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso gratuito. La mostra mercato rimarrà aperta Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre dalle 17,00 alle 24,00 e Domenica 15 settembre dalle 10,00 alle 24,00.