Il Musas riapre con la mostra “Fuori” di Elvis Spadoni

Giovedì, 11 giugno, riapre il Musas di Santarcangelo con la mostra dal titolo “Fuori” di Elvis Spadoni, santarcangiolese d’adozione. La mostra sarà presentata alle ore 17.30 attraverso una diretta facebook sulla pagina dei Musei Comunali Santarcangelo che vedrà la partecipazione dell’artista, del curatore Massimo Pulini, della sindaca Alice Parma e della vicesindaca e assessora alla Cultura Pamela Fussi.

Un appuntamento che darà il via anche al ritorno al Museo Storico Archeologico di Santarcangelo dei percorsi di dialogo tra arte contemporanea e antica.

Per l’artista, il titolo “Fuòri” descrive l'intento di creare una connessione con il momento storico che tutti stiamo vivendo. Uscendo lentamente dalla quarantena entriamo nuovamente in relazione con il “fuori”, attraverso nuovi occhi e nuova pelle, dove ci aspetta il ritorno alla “normalità"

La mostra sarà visitabile fino al 2 agosto dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle 20, con accesso su prenotazione. La visita è limitata a quattro persone alla volta o a singolo nucleo familiare e si può prenotare telefonando al numero 0541.624703 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, oppure direttamente il Musas nei giorni di apertura telefonando allo 0541.625212.

Inoltre dall’11 al 14 giugno per il progetto I Tesori del Musas - che propone ogni settimana una visita tematica particolare - i visitatori potranno avere informazioni più dettagliate sui percorsi di dialogo tra arte antica e arte contemporanea realizzati dal museo negli ultimi anni.