Giornata della Memoria: sabato prime iniziative con l’installazione “Mnemosyne 1.0” ed il flash mob

Il 27 gennaio 2020, Giornata della Memoria per le Vittime della Shoah, ricorre il 75° anniversario dall’apertura dei cancelli di Auschwitz. Nell’occasione, anche a Santarcangelo si svolgeranno numerose iniziative, nell’arco di due settimane a partire da sabato 18 gennaio. Gli eventi per la Giornata della Memoria sono organizzati come di consueto con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista (tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, enti pubblici, scuole e forze politiche locali). L’apertura delle iniziative per la Giornata della Memoria 2020 è affidata agli studenti dell’Itse Rino Molari, che sabato 18 gennaio alle ore 10,30 inaugurano l’installazione “Mnemosyne 1.0” sotto il porticato del Municipio con una breve presentazione e un flash mob. L’installazione sarà esposta per dieci giorni, prima di essere trasferita proprio al Molari nella data della ricorrenza. Lunedì 27 gennaio si preannuncia quindi una giornata ricca di iniziative, tutte organizzate dagli studenti in collaborazione con l’Anpi di Santarcangelo. Alle ore 8,30 nell’aula magna dell’istituto ragazzi e ragazze delle due classi che lo scorso ottobre hanno preso parte al “viaggio della memoria” organizzato in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea della Provincia di Rimini saranno protagonisti del racconto “Viaggio ad Auschwitz con gli occhi dei millenials”. Alle ore 20, sempre lunedì 27 gennaio, lo spostamento dell’installazione sarà accompagnato da un nuovo flash mob con partenza dal Municipio e arrivo al Molari, dove prenderà vita “Mnemosyne 2.0”. Alle ore 20,30 nell’aula magna della scuola si terrà invece l’incontro con il giornalista Emilio Drudi, che presenterà il suo nuovo libro “Il marchio dei diversi” (entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza). La ricorrenza, in ogni caso, sarà anticipata da un’anteprima musicale: domenica 26 gennaio alle ore 16 presso il teatrino della Collegiata, infatti, va in scena “Siman Tov Quintet”, concerto di musica klezmer a cura della scuola comunale di musica Giulio Faini, dedicato alla Giornata della Memoria nell’ambito della rassegna “Musica Maestri!” (seconda edizione). Sul palco saliranno Fabrizio Flisi (pianoforte), Tiziano Paganelli (fisarmonica), Federico Lapa (percussioni), Gioele Sindona (violino e voce) e Stefano Bertozzi (clarinetto), preceduti da un’esibizione degli studenti della scuola, mentre a fine serata è previsto un piccolo buffet. Il biglietto d’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro), per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 328/7094349.

Anche quest’anno, inoltre, si rinnova l’appuntamento con le letture animate per le scuole elementari e medie dal titolo “La memoria ricordata”, al via sabato 25 fino a venerdì 31 gennaio. L’iniziativa – realizzata dalle lettrici volontarie del gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo e dagli operatori della Baldini – seguirà la formula ormai collaudata di letture scelte a partire da un tema: per le quarte elementari l’argomento guida sarà il pregiudizio, con brani dai libri “La strega in fondo alla via” di Jarmila Kurucova e Olivier Tallec e “La portinaia Apollonia” di Lia Levi ed Emanuela Orciari; per le quinte invece il tema sarà la solidarietà, con letture da “La storia di Erika” di Ruth Vander Zee e “La città che sussurrò” di Jennifer Elvgren. Oltre a 18 classi delle scuole Pascucci, Ricci, Giovanni XXIII, Fratelli Cervi e Dellapasqua, quest’anno l’iniziativa è rivolta anche alla scuola media Franchini, con la lettura di brani tratti dal volume “L'ultimo viaggio” di Irene Cohen-Janca e Maurizio A.C. Quarello, accompagnata da clip del film “Dottor Korczak” di Andrzej Wajda (1990) e da una riflessione sul significato delle parole esclusione e accoglienza. Il dottor Korczac fu un pedagogista ebreo che, pur avendo l'occasione di fuggire, rimase insieme ai bambini del “suo” orfanatrofio fino alla loro deportazione. A questa vicenda e al libro che la racconta – che è proprio “L’ultimo viaggio” – sarà dedicata anche la lettura pubblica realizzata dalle lettrici volontarie Maura Marchi, Lidia Ioli, Anna Lombardi e Laura Bartolini del gruppo Abs, aperta a tutta la cittadinanza nella serata di giovedì 30 gennaio (ore 21) presso la biblioteca Baldini.

Il Supercinema, invece, quest’anno partecipa alle iniziative per la Giornata della Memoria organizzando proiezioni mattutine per le scuole del film “La primavera di Christine” di Mirjam Unger (2016): per info e adesioni è possibile contattare l’associazione Dogville al numero 333/9480237.

La biblioteca Baldini, infine, invita tutti a visitare la mostra “Don Giovanni Montali (1881-1959)”, dedicata al santarcangiolese e parroco di Riccione a sessant’anni dalla sua morte. Nato a Canonica nel 1881, è uno dei tanti santarcangiolesi che si è distinto per l'impegno a vivere il suo tempo con intraprendenza e responsabilità. Testimone di dialogo, di impegno civile e di riconciliazione, Don Montali ha vissuto una particolare amicizia con Rino Molari, con il quale ha condiviso l'impegno nella Resistenza e nel salvataggio di diverse famiglie ebree. La mostra – visitabile fino al 31 gennaio nella galleria Baldini della biblioteca – è realizzata dalla parrocchia di San Michele Arcangelo con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.