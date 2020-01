Ripartono le iniziative di biblioteca e musei: incontri con gli autori, letture, mostre, laboratori per bambini

Dopo la pausa natalizia, nel mese di gennaio ripartono le iniziative di biblioteca e musei: incontri con gli autori, letture ad alta voce, mostre, laboratori per bambini e due iniziative per celebrare la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

Mercoledì 8 gennaio alle 18,30 appuntamento con un’altra mostra, questa volta alla Galleria Baldini: “Don Giovanni Montali (1881-1959)” è il titolo dell’esposizione dedicata al santarcangiolese e parroco di Riccione a sessant’anni dalla sua morte. Nato a Canonica nel 1881, è uno dei tanti santarcangiolesi che si è distinto per l'impegno a vivere il suo tempo con intraprendenza e responsabilità. Testimone di dialogo, di impegno civile e di riconciliazione, Don Montali ha vissuto una particolare amicizia con Rino Molari, con il quale ha condiviso l'impegno nella Resistenza e nel salvataggio di diverse famiglie ebree. Giovedì 16 gennaio, invece, sempre alla Baldini si celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali con l’iniziativa “Santarcangelo senza nuvole”. Alle ore 21 Germana Borgini, Sergio Lepri, Dauro Pazzini, Stefano Stargiotti e Annalisa Teodorani si incontreranno per dialogare insieme al pubblico e recitare i propri componimenti.

Doppio appuntamento con la salute sabato 18 gennaio in biblioteca: alle ore 14,30 tornano le “Chiacchiere con la pancia per mamma e papà” condotte dall’ostetrica Eleonora Balducci, mentre alle 17 la foodblogger Federica Gif presenta la sua ultima pubblicazione “Piatto sano quotidiano. La nuova tradizione che Mipiacemifabene”. In occasione dell’apertura domenicale della Baldini, il 19 gennaio alle ore 10 è in programma il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni “Nu t zcórda l’animèli” attraverso il quale la poetessa Annalisa Teodorani e le operatrici della cooperativa New Horizon insegneranno i nomi degli animali della fattoria in dialetto romagnolo attraverso divertenti giochi. Per partecipare al laboratorio – organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali – è necessaria la prenotazione (366/6797354 – biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it).

Dopo la pausa natalizia, il gruppo di lettura GiurodiLeggere si incontra nuovamente in biblioteca giovedì 23 gennaio alle ore 21 per parlare dell’autore Roberto Bolano. Il giorno successivo, venerdì 24 gennaio, la scrittrice riminese Lorenza Ghinelli presenta invece, sempre alla Baldini, il suo nuovo libro “Tracce dal silenzio”. Le letture ad alta voce del gruppo Amici Biblioteca Santarcangelo chiuderanno infine gli eventi del mese: appuntamento alla Baldini giovedì 30 gennaio alle ore 21 con “L’ultimo viaggio: Il dottor Korczak e i suoi bambini” (di Irene Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello). La serata si svolge nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria 2020, attualmente in corso di definizione.