Il film che al botteghino ha "battuto" gli eroi Marvel arriva al Supercinema

"Un pescatore sardo ha promesso la Luna alla donna che ama. E i Sardi le promesse le mantengono". Parola di L’uomo che comprò la luna, opera seconda di Paolo Zucca, road movie sardo che arriva al Supercinema di Santarcangelo martedì 11 e mercoledì 12 giugno (ore 21,15 in sala Wenders).

Proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2018, il film al suo esordio nelle sale ha compiuto un miracolo al botteghino, battendo per media copia niente meno che il colosso Marvel in sala con Avengers-Endgames. “L’idea per il film mi venne leggendo un trafiletto su un giornale, su tal Denis Hope che si era messo a vendere lotti della Luna – ha dichiarato il regista - Avendo casa a S’Archittu, frazione di Cuglieri, provincia di Oristano, dove la scogliera sembra una landa lunare, mi sono sentito defraudato: non era giusto che un americano la vendesse”. La sceneggiatura è stata scritta insieme a Geppi Cucciari e Barbara Alberti.

Una coppia di agenti segreti italiani, Dino e Pino, riceve una soffiata dagli Stati Uniti d'America in cui viene comunicato loro che qualcuno in Sardegna sia diventato proprietario della Luna, affronto inaccettabile in quanto gli USA furono i primi a metterci piede. I due agenti reclutano dunque Gavino Zoccheddu, un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda. Kevin dovrà scoprire sul posto chi ha comprato la Luna e perché, ma per farlo dovrà essere trasformato in un vero sardo e per fare ciò viene ingaggiato Badore, un formatore culturale reticente e misantropo. Superate le difficoltà dell’addestramento e un grottesco esame finale, Kevin si imbarca per la Sardegna e dopo una serie di avventure picaresche riesce a giungere nel paese fittizio di Cuccurumalu, nel quale inizia a svolgere la sua indagine sotto mentite spoglie.