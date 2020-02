Scoprire Rimini con le storie di Gianni Rodari

Gianni! Rimini è magica! Visita guidata per bambini e famiglie.

Nel centenario della nascita di Gianni Rodari sabato 22 febbraio visita guidata in una Rimini colorata e animata da strani personaggi grazie alle sue storie e non solo ...Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città. I monumenti principali, le piazze ma anche tanti angoli nascosti ricchi di fascino e soprattutto di .... storie strane e pittoresche. Ritrovo ore 15,30 presso giardinetto del Ponte di Tiberio. Durata 2 ore circa

Costo: adulti 10 euro - bambini 5. Per prenotazioni: Guida Turistica – Guida Ambientale Escursionistica

Cell. 333-4844496