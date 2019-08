A Rimini le semifinali di "Una voce per l'Europa"

Martedì 6 agosto Rimini ospiterà “A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia”, il concorso canoro internazionale giunto al suo 51° anno di vita. Sul palco del Ristorante Da Rinaldi si terrà infatti l’ultima tappa delle semifinali dell’edizione 2019 della prestigiosa manifestazione. Saranno 35 i talenti, selezionati nel corso dei casting svolti nei mesi scorsi, che si “daranno battaglia” da Rinaldi per rappresentare l’Emilia-Romagna alle finali del Festival, in programma a fine agosto a Chianciano Terme (SI). I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), avranno a disposizione due brani per convincere la giuria di addetti ai lavori ed esperti del settore musicale. Le esibizioni saranno half playback e unplagged. Solo al termine di tutte le tappe di semifinale conosceremo i nomi dei 32 talenti che si sfideranno alle finali nazionali di categoria del 29 e 30 agosto, ultimo “scoglio” prima della Finalissima del 31 agosto. L’appuntamento di martedì 6 agosto al Ristorante Da Rinaldi, in via San Paolo 70 a Rimini, è per le ore 21.00. L’ingresso è libero.