“Senza Fili… verso la libertà” al Teatro Leo Amici

Il 21 febbraio alle 21.00 al Teatro Leo Amici (Lago di Monte Colombo) il corpo di ballo e i performers della Compagnia Teatrale RDL, guidati da Carlo Tedeschi, tornano in scena con “Senza Fili… verso la libertà”.

L’apprezzatissimo show scritto e diretto da Carlo Tedeschi unisce tutte le arti coreutiche teatrali accostate poeticamente a quelle del circo internazionale ricordando, a tratti, quello tanto amato, visionario e onirico di Federico Fellini che Rimini festeggia, proprio in questi giorni, nei 100 anni dalla nascita.

Trama: in Senza Fili, infatti, un Cattivo Burattinaio manovra i fili di due Marionette… Un bravo Clown se ne dispiace e quando il burattinaio le ripone in un vecchio baule e s’addormenta, vorrebbe aprirlo per farle fuggire… non riesce, però, nell’intento fino a quando un Personaggio Misterioso gli sussurra qualcosa all’orecchio… Ecco apparire allora Madama Libertà in tutto il suo splendore che, come per magia, “reale magia” per come sottolinea il Clown, alza il coperchio del baule donando la libertà alle Marionette… che scoprono così di poter danzare… senza fili! Ritroviamo poi Madama Libertà, con fattezze più umane, padrona del Circo che accoglie le due Marionette nascondendole dal Cattivo Burattinaio che, ostinato e caparbio, le insegue senza riuscire a catturarle. Il Clown felice annuncia la partenza del Circo per terre lontane… dove, coinvolgendo lo spettatore in un carosello di danze e acrobazie, incontrerà usanze, tradizioni e folklore di ogni terra abitata, con colori e costumi di tutto il mondo, attraversando la Grecia, la Russia, l’Ungheria, l’Arabia, l’Italia, la Francia e… la Spagna! Il Clown interagirà costantemente con il pubblico mentre… in ogni paese ritroveremo il Personaggio Misterioso. Il Cattivo Burattinaio riuscirà nel suo intento riacciuffando le due Marionette nella lontana terra della Russia ma… prontamente i componenti del Circo, la Grande famiglia di Madama Libertà, riusciranno a liberarle e, a poco a poco, il Cattivo Burattinaio s’innamorerà…