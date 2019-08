I gladiatori tornano ad Ariminum

La riscoperta delle radici romane immerse tra il divertimento e le vicende militari è un’iniziativa culturale organizzata da La Legio Tredicesima Gemina di Ariminum, patrocinata dal Comune di Rimini ed in collaborazione con il Museo della Città. Si tratta di un’iniziativa volta a valorizzare gli aspetti storici e culturali di Rimini.

Memori del grande successo di pubblico riscontrato negli scorsi anni (dal 2012 al 2015) per le "Serate didattiche all'Anfiteatro Romano" di via Roma, quest'anno abbiamo previsto 3 nuove serate, che avranno 2 nuove location, ma non meno spettacolari della precedente!!!

Eccovi gli appuntamenti, con orari e luoghi:

Martedi 6 Agosto h.21-22:30 "Deliciis: il divertimento nell’antichità" danze antiche e combattimenti gladiatori

Presso l'Arena "Francesca da Rimini" a Castel Sismondo. in caso di pioggia - la serata sarà annullata

Mercoledì 28 Agosto h.21-22:30 "Campo Marzio: l’addestramento al combattimento". Presso i Giardini del Museo

in caso di pioggia - la serata sarà annullata

Martedi 17 Settembre h.21-22:30 "Ai confini dell'Impero: diventa per una sera un legionario". Presso l'Arena "Francesca da Rimini" a Castel Sismondo in caso di pioggia - la serata sarà riproposta mart. 24 Settembre