Sergio Casabianca torna al Teatro di Covignano

Dopo il successo del 26 ottobre, Sergio Casabianca è già pronto per la sua nuova esibizione “C’era una volta una radio” che si terrà sabato 23 novembre presso il teatro di Covignano. C’era una volta la radio è uno spettacolo teatrale fatto di parole e musica. Una storia fatta di vicende e canzoni che sono state la colonna sonora della vita di tutti noi. La radio è romantica, è immaginazione, è sogno, è fantasia, è un’amica che non ti abbandona mai. La radio è fata di suoni e di parole e a riportarci in questo mondo lontano ci saranno tre voci che si alterneranno. Sergio Casabianca (Voce e Chitarra), Lucia Solferino (Voce e Violino), Filippo Montesi (Voce e Chitarra) supportati sul palco da Francesco Montesi (Piano) e Federico Lapa (Percussioni). La voce narrante sarà quella di Lele Guerra (una vita passata in radio e nella musica).