Show di Natale Eventi a Rimini

In uno scenario da favola, con il tempo che sembra sospeso, dove pure gli angeli arriveranno per il Natale 2019 in uno show tutto da scoprire, torna la kermesse delle feste al Lago di Montecolombo, dove spettacolo, cultura, arte, enogastronomia e benessere si incontrano da sempre, offrendo una visita indimenticabile.

In scena Sabato 21 Dicembre ore 21.00 e Domenica 22 e 29 ore 17.00

Inoltre al Lago di Monte Colombo ogni giorno, con ingresso libero:

- Visita al presepe statico a grandezza naturale realizzato nel paesaggio incantato del lungolago;

- Presepe in proiezione a teatro con particolari effetti speciali che affascineranno il pubblico (ingresso libero);

- Luminarie, bancarelle, castagne e vin brulé, prelibatezze, mercatino di prodotti biologici.

- Il 24-25-26 dicembre ad ingresso libero, dalle ore 17.00, teatrino delle marionette e la visita di Babbo Natale;

- Il 31 dicembre, alle ore 21.00, Cenone con cabaret, prenotazioni allo 0541 98 52 62.

- Il 6 gennaio 2020 con ingresso libero, alle ore 16:30, arrivo al Lago di Monte Colombo dei tre Re Magi.