Appuntamento allo Snaporaz con Quintetto, l'assolo di Marco Chenevier

Continua a passo di danza la stagione teatrale di Cattolica, che vede in scena l’eclettico Marco Chenevier, coreografo, fondatore del Teatro Instabile di Aosta, direttore artistico del Festival T*danse-Dance et technologie di Aosta, oltre che attore, danzatore e acrobata. L’appuntamento è al Salone Snaporaz di Cattolica martedì 11 febbraio (inizio alle 21.15) con Quintetto, di cui oltre che protagonista, l’artista è anche autore. Spettacolo pluripremiato che unisce varie arti performative, questa produzione di Tida e Cie Les Plumes ha ricevuto il sostegno di Mibact, Regione Autonoma Valle d’Aosta, inserendosi anche all’interno della rassegna E’ bal – Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea. Il 5 nell’esoterismo simboleggia la vita, l’individualità, la volontà, l’intelligenza e il genio, ma anche il movimento progressivo ascendente. È il numero dell’uomo, punto mediano tra terra e cielo, e contiene la sintesi dei sensi, il numero delle dita, la base decimale matematica. È una cifra a cui da sempre sono stati attribuiti significati trascendentali. Ma oggi c’è crisi e in scena ci si confronta con i tagli alla produzione… Caotico ed esilarante, questo spettacolo nello spettacolo chiede aiuto al pubblico, che non può restare indifferente.