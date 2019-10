Soggetto Donna al Teatro Astra per lo IOR

La sala del Cinema Teatro Astra di Bellaria venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 ospita lo spettacolo “Soggetto: Donna”, che vede in scena le allieve-attrici del laboratorio teatrale condotto da Alexia Bianchi in collaborazione con l'associazione culturale Cambia-Menti dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere. Il Comune di Bellaria sostiene l'evento con il proprio patrocinio e il ricavato della serata sarà devoluto interamente al Progetto Margherita dell'Istituto Oncologico Romagnolo che fornisce gratuitamente parrucche alle donne che affrontano il delicato momento della caduta dei capelli durante la malattia.

Il Progetto Margherita IOR consiste in un incontro durante il quale le signore possono scegliere una parrucca grazie al supporto di un parrucchiere volontario e di un volontario IOR che si mettono al loro servizio offrendo ascolto, accoglienza e professionalità.

A riprova di quanto sia importante una tale attività, nel solo 2018 ben 451 donne in tutta la Romagna che hanno usufruito di questa opportunità, un dato che fa ben capire la grande importanza di questo servizio. L'associazione culturale Cambia-Menti collabora da alcuni anni con lo IOR e ha realizzato lo spot promozionale per la campagna online di crowdfunding del Progetto Margherita 2018 "La mia mamma è bellissima", scritto e diretto da Alexia Bianchi e interpretato dalle allieve-attrici dei corsi di laboratorio teatrale al femminile di Cambia-Menti.

"Soggetto: Donna" vede salire sul palcoscenico Alida Bianchi, Alessia Braia , Manila Muraccini, Milena Sartini e Barbara Zaghini, che danno voce a testi liberamente tratti da vari autori italiani e stranieri dedicati all'universo femminile e agli stereotipi di genere, sempre sul filo dell’ironia e della leggerezza, dirette da Alexia Bianchi con l’aiuto di Licia Navarrini, la musica eseguita dal vivo da Fabrizio Flisi e il supporto tecnico di Valentina Porrazzo. Questo spettacolo prosegue l'approfondimento sulle tematiche degli stereotipi di genere e delle pubblicità sessiste del progetto di Cambia-Menti "Donna, Soggetto" nato nel 2014 in collaborazione con il Centro Donna del Comune di Cesena, che in seguito ha visto la collaborazione della Casa delle Donne del Comune di Rimini, andando in scena al Teatro Turroni di Sogliano, Teatro Corte di Coriano, Cinema Settebello di Rimini, Cinema Teatro Tiberio di Rimini.