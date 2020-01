"Sonata per tubi" allo Snaporaz di Cattolica

Domenica 12 gennaio 2020 presso Salone Snaporaz, Cattolica si svolgerà il concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. Sonata per Tubi ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

tecnica utilizzata: palo cinese, acrobatica e giocoleria Età consigliata: tout public Ingresso: € 6,00 bambini (dai 3 ai 14 anni, fino ai 3 anni l'entrata è gratuita) € 7,00 adulti