Tributo ai Pink Floyd con i Sound Project

Sabato 13 Luglio 2019 alle ore 21,30 al Teatro Aperto di Poggio Berni, appuntamento con il concerto tributo ai Pink Floyd dei Sound Project.

Dopo un inverno ricco di grandi successi riscossi nei teatri dell’Emilia Romagna e Marche sempre costantemente esauriti, i Sound Project ritornano per il nono anno consecutivo sulle splendide colline dell’entroterra romagnolo per l’ormai classico e atteso concerto estivo.

L’evento di quest’anno rappresenterà un viaggio attraverso l’evoluzione delle sonorità floydiane, dai primi anni di chiara ispirazione psichedelica, fino all’ultimo periodo di produzione post Waters.

Ad accompagnare le musiche eseguite rigorosamente dal vivo dai dieci ragazzi Sound Project, ci sarà uno spettacolo di luci, laser e proiezioni sul grande schermo circolare, divenuto ormai una vera e propria icona per gli appassionati floydiani.

Uno spettacolo quindi a tutto tondo, un vero e proprio tuffo nelle atmosfere che hanno caratterizzato i Live dei Pink Floyd.



Leonardo Bollini – Voce e Chitarra

Luca Pesaresi – Chitarra

Massimo Marzaloni – Chitarra effettistica

Claudia Ciuffoli – Tastiere, Hammond

Andrea Rossi – Basso

Marco Calabrese – Batteria

Luca Marzaloni – Percussioni, Sax, Voce

Sophie Rossini – Voce, Cori

Sara Arcangeli – Cori

Virginia Penserini – Cori

Prevendita biglietti: in tutti i punti vendita vivaticket d’Italia

- On line sul sito www.vivaticket.it



Sound Project Info:

- Tel. 370.3531173 dalle ore 15,00 alle ore 20,00

- www.soundprojectitaly.it

- Facebook: Sound Project Pink Floyd Tribute Band

- YouTube: Soundprojectitaly

