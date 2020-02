Storia di un'amicizia in scena al teatro degli Atti

Sabato 8 febbraio 2020, alle ore 21, al Teatro degli Atti, per la stagione di prosa 2019/2020 sezione Tracce D Contemporaneo va in scena "Storia di un’amicizia"

Fanny & Alexander, compagnia di teatro di ricerca, porta sulle scene ‘Storia di un’amicizia’, tratto da L’amica geniale, celebre romanzo in più volumi di Elena Ferrante. Al centro sempre l’amicizia fra le due protagoniste Elena Greco e Lina Cerullo, il rapporto tra le biografie delle due donne che si intreccia con la Storia di un Paese travagliato dalle sue metamorfosi. In scena Fiorenza Menni e Chiara Lagani i cui corpi diventano segno, suono, parola nella partitura sonora e coreografica disegnata da Luigi De Angelis.

Ingresso: 10 € ridotto: 8 € Info: