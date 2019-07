Storie del Medioevo 2019 a Sant'Agata Feltria

All'ombra della Rocca Fregoso di Sant'Agata Feltria sabato 3 Agosto dalle 18 si tiene la quarta e dizione di "Storie del medioevo, tra fiabe e leggende". Immersi nei colori dell'estate e nei profumi dell'antico borgo, grandi e piccini rivivranno giochi, racconti e sapori del tempo che fu con un ricco programma di spettacoli medievali ed intrattenimento per tutta la famiglia.Fiabe, racconti, giochi e balli faranno da contorno in queste serate di mezza estate.

Uno momento unico in un paese immerso nel verde dell'alta Valmarecchia. L'evento si tiene dalle 18 fino alla mezzanotte. Ingresso e parcheggio gratuito.

