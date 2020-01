Strategie per contrastare l'odio: Incontro con l'autore Beniamino Sidoti

Sabato 25 gennaio Beniamino Sidoti sarà a Rimini per presentare il suo libro “Strategie per contrastare l’odio". L'appuntamento è alle 18:00, alla Feltrinelli Librerie

Strategie per contrastare l’odio è un metodo per una rivoluzione gentile e leggera, una rivoluzione fatta con il sorriso e con la voglia di condividere. La si compie nei gesti di tutti i giorni, che ci permettono di giocare la nostra partita contro l’odio, scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto o sostenibile, quello che più ci appartiene. E sapendo che il superlativo di “buonisti” è “ottimisti”.

Come una sorta di atlante, con capitoli che alternano teoria ed esercizi, barzellette e poesia, film, quadri e pubblicità, Strategie per contrastare l’odio porta a costruire un ragionamento complessivo intorno all’odio e suggerisce come disintossicarsene, concretamente, irreversibilmente. Beniamino Sidoti è scrittore e formatore, esperto di giochi e di storie: ha pubblicato per i maggiori editori italiani ed è tradotto in venti lingue. Consulente del MIUR e di altre strutture pubbliche e private per la creazione di attività didattiche e educative, è spesso in giro per l’Italia per svolgere la sua attività di formazione.

Strategie per contrastare l'odio è il nome della sua pagina Facebook, un luogo affollato e vitale che si è imposto nel giro di pochi mesi come uno dei più importanti centri di contrasto al discorso d’odio.