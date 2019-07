Summer edition: un week end tra yoga, beach tennis, beach volley e la Breakfast Run

Dopo Milano Marittima, sarà Riccione la protagonista del terzo appuntamento con l’EA7 Emporio Armani Sportour, summer edition, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, per un’estate all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. Il format-evento itinerante, sponsorizzato da EA7 Emporio Armani, sabato 6 e domenica 7 luglio coinvolgerà il pubblico sulla spiaggia di viale Gabriele D’Annunzio, offrendo una due giorni di sport e svago, con un ricco programma di attività: beach volley amatoriale, un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia; yoga sup, in mare sul paddle. Sarà possibile, inoltre, provare il SUP (stand up paddle) in equilibrio sull’acqua, nuova frontiera del fitness, e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km in programma domenica 7 luglio sul lungomare, con ritrovo e partenza dal Villaggio alle prime luci del mattino. Radio 105, si riconferma la radio ufficiale del tour. Sul palco dell’EA7 Sportour Village, lo spazio progettato per ospitare oltre ai campi sportivi, il punto informazioni e l’area lounge, si susseguiranno momenti di intrattenimento che avranno come protagonisti la musica e i DJ set dell’emittente radiofonica.