Festa anni Cinquanta con mercatino vintage, musica, sfilate di auto e set per le foto

Appuntamento con Welcome to the 50's. A Talamello sabato 8 giugno torna l'unica festa anni 50 della Valmarecchia. Dalle 18 musica dal vivo con i "The Strikeballs" per accompagnare l'aperitivo presso Borgo Pini. Alle 20 spettacoli e ballo e alle 22 i Greg and the Rockin' Revenge faranno divertire in piazza Garibaldi. A seguire dj set fino a tarda notte. Durante la manifestazione, inoltre, saranno presenti: bancarelle vintage per tutto il paese, gruppi di ballo, sfilata di auto e moto d'epoca; area foto, area trucco e parrucco e stand gastronomici con Hamburger, Hot Dog, patatine fritte, spaghetti con polpette e cheesecake

Ingresso ad offerta libera. E' gradito l'abbigliamento a tema.